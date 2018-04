وزير «شئون الوفاق» تبحث أوضاع الجنوب

المتوسط:

عقدت وزيرة الشئون الاجتماعية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، فاضي منصور الشافعي، أمس الاثنين، اجتماعًا مع نواب الجنوب، لبحث الأوضاع في المنطقة واطلاعهم على نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي بمتابعة المنطقة.

وناقش الاجتماع، تقريرا مفصلا عن الظروف والصعوبات التي تواجه ساكني المنطقة والنقص الحاد في الوقود والغذاء والسيولة والأمن ما جعل الناس يعانون ظروفا قاسية.

ومن جانبها، شددت الوزيرة، على ضرورة تكاتف الجهود خصوصًا أبناء الجنوب من أجل حلحلة الوضع وإيجاد حلول للصراعات التي تشكل تهديدا للمدنيين وتسببت في نزوح العديد من الأسر الأمر الذي خلف وضعًا مأساويًا يضاف إلى معاناة أهالي المنطقة.

وأكدت “الشافعي”، خلال الاجتماع، حرص الوزارة الشديد على حل الإشكاليات ودعم الفئات المتضررة في جميع مناطق الجنوب من خلال فتح فروع للوزارة في كامل البلديات بهدف تقريب الخدمات وتسهيل الإجراءات.

