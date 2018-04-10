السراج يبحث مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط سبل تطوير العلاقة بين البلدين

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الاثنين وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية اليستر بيرت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس .

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أستعرض الطرفين مسيرة العلاقات بين البلدين وآفاقها المستقبلية وسبل تطويرها لتشمل مختلف المجالات.

الوزير البريطاني جدد خلال اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وما تقوم به من جهود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن ،معبراً عن ثقته في قدرة أبناء الشعب الليبي على تجاوز الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، وقدرته على اجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية بكل شفاف ونزيه للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وأكد الوزير عن استعداد بلاده للمساهمة بعدد من المشاريع الاقتصادية التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الليبي.

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