بلدي زليتن يطالب مصانع الإسمنت بالالتزام بالمعايير الدولية

طالبت بلدية زليتن، الثلاثاء، إدارة مصنع البرج للإسمنت ومصنع إسمنت زليتن برصد معدل انبعاث المصانع والالتزام بالمعايير والقياسات الدولية.

وأكد رئيس قسم الإعلام بالبلدية، ابراهيم الصاري في تصريح للرائد، أنهم طالبوا مراقبة الاقتصاد والصناعة بمتابعة كافة الأنشطة ذات الأثر البيئي بالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة للبيئة، ومكتب الإصحاح البيئي، وعدم منح موافقات تراخيص مزاولة النشاط، أو موافقات استيراد مستلزمات التشغيل ما لم تكن متقيدة بالمعايير والمواصفات المعمول بها.

يشار إلى أن مكتب الإصحاح البيئي خاطب في مارس الماضي بلدية زليتن بشأن عدم وجود مراصد تقيس معدل انبعاثات المصانع، وجلها غير ملتزم بالمعايير والقياسات الدولية.

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