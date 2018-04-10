الشيباني: قتل أبناء الشرشاري بتلك الطريقة دليل على دخول ليبيا عصر البربرية والتوحش

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على أن أسباب حادثة خطف وقتل أبناء الشرشاري الأبرياء بهذه الصورة الوحشية كان بغرض الحصول على المال ، مبيناً أن حدوث تلك الجريمة دليل على دخول ليبيا عصر الهمجية والبربرية والتوحش .

الشيباني أشار في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”الفيس بوك” اطلعت عليها المرصد إلى أن الإسلام لم يلامس قلوب الكثيرين من أبناء الوطن بل برقع خارجي تختفي وراءه نفوس يملؤها الشر والحقد والبغضاء والكراهية حسب قوله.

وأوضح الشيباني أن هناك الكثير من الامثلة في ليبيا على القتل تحت التعذيب في سجون الظلام وتهجير المدن وهتك الأعراض وترويع الآمنين.

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