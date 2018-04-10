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#الرائد_أخبار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال كلمته في الملتقى الوطني…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال كلمته في الملتقى الوطني الليبي بـ #طرابلس: نحن على استعداد كامل لمساعدة الليبيين للاستفتاء على الدستور فور صدور قانون الاستفتاء.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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