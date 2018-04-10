الرائد_أخبار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال كلمته في الملتقى الوطني…

غسان سلامة من الملتقى الوطني الليبي في أبوسليم: نحن هنا الآن في أبوسليم هناك الآن اجتماع في القطرون اريد أن احييه، لاننا نريد أن ننتقل في كل ليبيا دون استثناء أو إقصاء وهذا يعني تأكيدنا على وحدة التراب الليبي، نحن ننظر إلى ليبيا بصفتها وطن.