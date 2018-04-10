غسان سلامة من الملتقى الوطني الليبي في أبوسليم: نحن هنا الآن في أبوسليم هناك الآن اجتماع في القطرون اريد أن احييه، لاننا نريد أن ننتقل في كل ليبيا دون استثناء أو إقصاء وهذا يعني تأكيدنا على وحدة التراب الليبي، نحن ننظر إلى ليبيا بصفتها وطن.

عن مصدر الخبر
عين ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الناظوري يأمر بإخلاء مطار بنينا الدولي من كافة الأجهزة الضبطية والعسكرية
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
الشيباني: قتل أبناء الشرشاري بتلك الطريقة دليل على دخول ليبيا عصر البربرية والتوحش
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
الجنوب يتجه لمقاضاة السراج جنائيا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بلدي زليتن يطالب مصانع الإسمنت بالالتزام بالمعايير الدولية
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
أضف تعليقـك