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غسان سلامة من الملتقى الوطني الليبي في أبوسليم: نحن هنا الآن في أبوسليم هناك الآن اجتماع في القطرون اريد أن احييه، لاننا نريد أن ننتقل في كل ليبيا دون استثناء أو إقصاء وهذا يعني تأكيدنا على وحدة التراب الليبي، نحن ننظر إلى ليبيا بصفتها وطن.

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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