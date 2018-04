خاص / المتوسط

أعلن رئيس ديوان وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في الجنوب، “احمد بركة” فتح الطريق الزراعي داخل سبها الذي اقفل من قبل قبيلة التبو.

وأوضح بركة، اليوم الثلاثاء، في تصريح خاص لـ ” المتوسط” أن افتتاح الطريق تم بحضور جميع مكونات الاجتماعية بالجنوب، معربا عن تفاؤله بهذه الخطوة، مشيرا إلى أن الجرافات تواصل ازالة السواتر حتى الان

وقال رئيس ديوان وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في الجنوب، إن هذا الطريق هو الشريان الذي يغذي باقي مناطق ومحافظات فزان وقفله أصبح حصار كامل عن الجنوب وعدم وصول الوقود والمواد الغذائية والخضروات

The post بعد شهر من إغلاقه.. الإعلان عن فتح الطريق الزراعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية