تعليق العمل في أقسام ووحدات مطار بنينا الدولي ابتداءً من اليوم

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي في بيان لها امس، عن تعليق العمل في كافة أقسام ووحدات المطار التابعة لها ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وأوضحت إدارة المطار أنها قامت باتخاذ هذا القرار نظرا لكثرة المشاكل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية داخل مرافق المطار، وانتشار الفوضى، وعدم تجانس وتعاون الأجهزة الأمنية، على الرغم من مناشدتها المستمرة للجهات المسؤولة في الدولة لكن دون جدوى.

ونفى مدير مكتب الشؤون الإدراية والمالية في مطار بنينا ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول قفل المطار مؤكدا أن البيان الذي تم إصداره من مطار بنينا الدولي يشمل فقط المكاتب الادارية التي تخص المطار، وذلك لدواع امنية ولا يخص باقي المكاتب وشركات المناولة، وأنه لم يصدر أي بيان بخصوص إيقاف الرحلات الدولية والداخلية.

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