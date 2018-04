انطلاق أولى شاحنات نقل الوقود إلى سبها

المتوسط:

أعلن مكتب توزيع الوقود والغاز بشركة البريقة، اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى شاحنات نقل المنتجات النفطية من وقود وغاز سائل من منطقة أبو قرين إلى سبها عبر براك الشاطئ.

وأوضح المكتب، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن الشحنة ترافقها قوة من المنطقة العسكرية الوسطى، وسيتم تسليمها إلى قوة حماية الجنوب لتكمل المسيرة باتجاه مدينة سبها.

ومن جهته، قال رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز بشركة البريقة، ميلاد الهجرسي، إنه يتواصل مع كافة الجهات الأمنية لتأمين وصول المحروقات إلى سبها وعدد من المناطق الأخرى في الجنوب.

وأضاف “الهجرسي”، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه تم فعلا فتح عدد من الطرق التي كانت مغلقة.

