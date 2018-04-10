اخبار ليبيا الان

#الرائد_أخبار مصلحة الأحوال المدنية فرع #بنغازي تصدر قرارا، الثلاثاء، بمنع تس…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

مصلحة الأحوال المدنية فرع #بنغازي تصدر قرارا، الثلاثاء، بمنع تسجيل المواليد الجدد بالعيادات الخاصة بعد تسجيل 6 حالات تزوير لمواليد أبناء غير ليبيين من جنسيات مختلفة في عدد من المصحات الخاصة.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك