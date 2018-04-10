الرائد_أخبار مصلحة الأحوال المدنية فرع #بنغازي تصدر قرارا، الثلاثاء، بمنع تس…

#الرائد_أخبار

مصلحة الأحوال المدنية فرع #بنغازي تصدر قرارا، الثلاثاء، بمنع تسجيل المواليد الجدد بالعيادات الخاصة بعد تسجيل 6 حالات تزوير لمواليد أبناء غير ليبيين من جنسيات مختلفة في عدد من المصحات الخاصة.

#ليبيا