عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمدينة طبرق برئاسة فخامة الرئيس عقيلة صالح وبحضور عدد من السادة أعضاء المجلس.

وناقشت الجلسة، كتاب رئيس الحكومة المؤقتة بشأن ترشيح أسماء لشغل الوزارات الشاغرة بالحكومة «الداخلية، العدل، التعليم».

يشار إلى أن مجلس النواب قد تناول في جلسته هذه ايضاً ما تبقى من جدول أعمال الجلسة الماضية.

