بينهم المستشار أبوشناف .. النواب يمنح الثقة لثلاثة وزراء جدد فى المؤقتة

ليبيا – منح مجلس النواب في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء 10 ابريل 2018 الثقة لعدد من الوزراء المقترحين من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني.

وكالة الانباء الليبية في البيضاء كشفت على أن مجلس النواب قد اعطى الثقة للمستشار “إبراهيم بوشناف الشيخي” ليكون وزيراً لداخلية المؤقتة ، والدكتور (فوزي عبد الرحيم بومريز الزوي) ليكون وزيراً لتعليم المؤقتة ، والمستشار (محمود نوري الفيتوري) ليكون وزيراً للعدل .

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح لوكالة الانباء إن الجلسة قد عقددت برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيله صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري ، مضيفاً أن الجلسة ناقشت مقترح رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووقع هذا التعديل الوزاري وفقا للمقترح المقدم منه.

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