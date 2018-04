تأكيدًا لانفراد «المتوسط».. «النواب» يصوت على تعديل وزاري في «المؤقتة».. «بوشناف» أبرز الوزراء

المتوسط

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 أبريل، أسماء عدد من الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة وهم: «إبراهيم خليفه بوشناف، وزيرًا للداخلية»، و«محمود نوري الترهوني، وزيرًا للعدل»، و«فوزي عبدالرحيم عبدالكريم، وزيرًا للتعليم».

وكانت صحيفة «المتوسط» الليبية، قد نشرت الأسبوع الماضي في انفراد لها تحت عنوان «قريبًا .. عبدالله الثني يعرض تشكيلة الحكومة المؤقتة الجديدة على البرلمان» جاء فيه على لسان مصدر بالنواب أن رئيس الحكومة المؤقتة «عبدالله الثني»، سيقدم خلال الأيام القليلة القادمة قائمة حكومته الجديدة كمرشحين لتولى حقائب وزارية بتعديل سيجرى على الحكومة المؤقتة التي يقع مقرها في مدينة البيضاء شرق ليبيا.

وأضافت المصدر أن «الثني» قام بإعداد قائمة بأسماء المقترحين لتولي مناصب في حكومته لعرضها على جلسة مرتقبة في مجلس النواب بعد مشاورات وتنسيق مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وعدد من أعضاء البرلمان المؤيدين للحكومة المؤقتة، وهو ما نتج عنه التصويت على الوزراء الجدد السابق ذكرهم اليوم

