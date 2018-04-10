سفير كوريا الجنوبية يزور مع وفد الخارجية موقع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية

عين ليبيا

زار في الأيام القليلة الماضية سفير دولة كوريا الجنوبية لدى ليبيا موقع مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية، حيث صاحبه وفد من الخارجية الكورية، والمهندس عبد الحكيم الفرجاني مدير عام مشروعات الإنتاج ومدير المشروع المهندس بشير الحمروني وعدد من اعضاء لجنة الاشراف على الموقع.

هذا والقى السيد السفير كلمة أثنى من خلالها على المجهودات الجبارة التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء بشأن اعادة المقاولين لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها والتي تنفذها الشركات الكورية كما اكد السيد السفير بأنه سيقوم بالضغط على الحكومة الكورية بخصوص عودة الشركات لاستكمال باقي اعمالها.

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