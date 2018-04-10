النعاس يدعو للعمل من "أجل إنقاذ الوطن"

دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عمر النعاس، “جميع أبناء الشعب الليبي، إلى العمل من أجل الوطن” على حدّ تعبيره.

قائلا في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن بناء الدولة أهم من كل الأفكار التي تعج بها رؤوسنا وإن كانت صائبة، وأهم من كل المصالح الشخصية التي نتمنى تحقيقها وإن كانت ضرورية، علينا جميعا التضحية من أجل الوطن، وبناء دولة القانون دون فرض شروط مسبقة، وقبل أن يأتي يوما نكون جميعاً عاجزين عن إنقاذ بلادنا، وعندها لن يكون للندم أي قيمة ولو قطّعنا أيدينا من شدّة العضّ”.

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