ضوابط بشأن فتح أبواب المساجد للمصلين

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، التابعة لحكومة الوفاق، تعميمًا موجهًا للجان الإدارية للمساجد، بشأن فتح أبواب المساجد للمصلين. مؤكدة أن الحفاظ على بيوت الله من العبث والتعدي واجب شرعي ومسئولية إدارية.

وقال البيان، إنه نطرًا لورود شكاوى من بعض المصلين، وحيث لوحظ حدوث اختراقات ومخالفات وسرقات في بعض ممتلكات المساجد أوقات ما بين الصلوات المكتوبة، لذا طالب بالتقيد بما ورد في لائحة تنظيم العمل بالمساجد (2012).

وأضاف البيان أن لائحة تنظيم العمل بالمساجد تنص المادة (7) منها الخاصة بـ «فتح وقفل المسجد» أنه «تفتح أبواب المساجد للمصلين قبل دخول وقت الصلاة بثلث ساعة، باستثناء صلاة الجمعة فتفتح قبل دخول الصلاة بساعتين، وتغلق بعد انتهاء الصلاة بثلث ساعة، باستثناء صلاة الفجر فتستمر إلى ما بعد شروق الشمس بنصف ساعة، وصلاة المغرب إلى ما بعد انتهاء صلاة العشاء بثلث ساعة، ويستثنى من ذلك وقت المحاضرة أو الدرس».

وطالب البيان، في الختام، «إحكام الحماية وتوفير سبلها بما أمكن، وعدم السماح بالعبث في وقفيات وممتلكات المساجد أو التهاون مع المخالفين».

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