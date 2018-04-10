سلامة ومعيتيق يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة الليبية

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم خلال اللقاء بحث عدداً من أهم خطوات المرحلة القادمة، وأولويات تنفيذها لضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والسلم الاجتماعي في البلاد.

كما أكد سلامة، على أن الملف الليبي سيكون الأبرز عند لقائه القادة والزعماء العرب خلال حضوره القمة العربية في الرياض.

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