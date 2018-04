عبدالحكيم بيوض لـ«المتوسط»: عائلة القذافي ليبية.. ورفض منحهم الرقم القومي شائعات

كتبت: ماري جرجس

نفى عبد الحكيم بيوض، مدير إدارة التوثيق والمعلومات بمصلحة الأحوال المدنية بطرابلس، رفض إعطاء الرقم الوطني لعائلة القذافي، مؤكدا أن ملف الإجراءات الخاصة بالعائلة موجود في طرابلس ولم تتم إحالته إلى الإدارة لاستخرج الرقم القومي.

وأوضح «بيوض»، في تصريحات خاصة لـ”المتوسط” أن مكتب النائب العام أصدر قرارا بصرف رقم القيد لعائلة العقيد الراحل معمر القذافي، وإتمام الإجراءات لهم، لكن تأخر صدروه يرجع إلى عدم وصول الملف الخاص بالعائلة إلى إدارة التوثيق والمعلومات.

وأكد مدير إدارة التوثيق والمعلومات أن عائلة القذافي ليبية، ومن حقها الحصول على الرقم الوطني، نافيا تصريحات أن «عائلة القذافي ليست ليبية»، والتي تم تداولها عبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال «بيوض» في تعليقه على ترشح سيف القذافي للانتخابات الرئاسية: «ليس لدي أية معلومات عن ذلك، خاصة أنه مطلوب من الجنائية الدولية، لكن يجب على أي مرشح للانتخابات الحصول على الرقم الوطني».

الجدير بالذكر أن خالد الزايدي، محامي عائلة القذافي، قال: «إن مدير إدارة التوثيق والمعلومات، عبد الحكيم بيوض، رفض إدراج أسرة القذافي في منظومة الرقم الوطني، بسبب زعمه أنهم ليسوا ليبيين ولا يحق لهم الحصول على أرقام وطنية».

