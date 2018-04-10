أعيان أجدابيا: المدينة آمنة ومستعدة لعقد ملتقى المصالحة

أعرب أعيان ومشايخ وأهالي الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني في أجدابيا الكبرى، عن “استنكارهم الشديد لما تم بثه على أحدى القنوات الفضائية، حول أن مدينة أجدابيا غير آمنة لعقد جلسة المجلس الأعلى للمصالحة بها، أو إقامة “ملتقى أجدابيا للمصالحة” خلال الفترة من 24 وحتى 25 أبريل 2018″.

وأكدت المجموعة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء- وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه- أن “أجدابيا هي مدينة الأمن والأمان بفضل سواعد أبنائها منتسبي كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة”.

مشيرين إلى أن “ما ورد في أحدى القنوات الفضائية هو كلام عاري عن الصحة ومحض افتراء” وفق تعبيرهم.

كما أكدت المجموعة أن “أهالي مدينة أجدابيا الشرفاء على استعداد تام لاستقبال ضيوفهم من أجل عقد اجتماع المجلس الأعلى للمصالحة في التاريخ المحدد له”.

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