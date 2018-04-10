تفشي وباء الجرب في احدى المدارس شرق سرت

أكد مصدر بمراقبة الخدمات الصحية بسرت تفشى وباء الجرب بين طلاب وطالبات مدرسة الشموخ بمنطقة القرضابية 50 كيلومتر شرق سرت.

وقال المصدر في تصريح لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” إن “مراقب الخدمات الصحية بسرت زار المدرسة، عقد اجتماعا مع فريق الرعاية الصحية لمدرسة الشموخ وتم التباحت حول كيفية معالجة الحالات المصابة بالوباء”.

ويتسبب وباء الجرب بحكة شديدة بسبب وجود حشرة العثة التي تعيش داخل الطبقة العلوية للجلد، وتقوم خلايا المناعة بمهاجمتها مما يؤدى إلى ظهور طفح جلدي وحبوب صغيرة ملتهبة لونها أحمر.

وطالب أولياء أمور طلاب مدرسة الشموخ، وزارة الصحة وبلدية سرت بتكليف فريق طبي متخصص بأمراض الجلدية، لزيارة المدرسة وإجراء كشف ومسح طبي للطلاب ومعرفة أسباب انتشار الوباء.

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