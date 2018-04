المتوسط:

تداول عدد من صفحات ونشطاء عبر مواقع التوصل الاجتماعي وثائق تؤكد تلقي خالد المشري، أحد قيادات حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان بليبيا، والذي تم انتخابه رئيسا للمجلس الاستشاري للدولة تمويلات من تميم حمد بن خليفة أل ثان، أمير دولة قطر، تحت بند منحة مساعدة أعباء إضافية تمكنه من استقرار أوضاعه وإدارته لمهامه لأطول فترة ممكنة.

وحسب الوثائق، فإن التمويلات التي تمنحها قطر لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان بليبيا تصل لمبلغ ربع مليار دولار شهرياً تحت بند منحة مساعدة أعباء إضافية تمكن المنتمين للحزب من استقرار أوضاعهم وإدارتهم لمهامهم لأطول فترة ممكنة.

وذكرت الوثائق أن المنحة التي يتم تسليمها شهرياً لإخوان ليبيا، يتم استقطاعها من “صندوق الطوارئ والمنح العاجلة بوزارة المالية بقطر، والمسحوب على مصرف قطر المركزى، باسم محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء.

وبحسب المستندات التى جاءت تحت عنوان “سري.. مذكرة للعرض على وزير الدولة للشئون الخارجية القطرى”، قائمة بأسماء قيادات حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان بليبيا كالآتى: « خالد عمار على المشرى، نزار أحمد يوسف كعوان، عبد الرحمن عبد المجيد عبد المجيد الحبيبي، محمود عبد العزيز ميلاد حسن، ماجدة محمد الصغير الفلاح، منصور مبروك عبد الكريم المحمدي، صلاح محمد حسن شعيب، هدي عبد اللطيف اللبناني، وأمنة فرج خليفة أمطير، محمد أحمد احمد عريش».

وشملت القائمة «صالح محمد المكتوم الصالح، مني أبو القاسم عمر، وزينب أبو القاسم إبراهيم بعيو، خالد عمار على المشرى، محمد معمر عبد الله عياب، محمد عمران ميلاد مرغم، فوزية عبد السلام أحمد كروان، فتحى العربى عبد القادر صالح، عبد السلام إبراهيم إسماعيل الصفراتى وأمنية عمر المحجوب إبراهيم».

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post مستندات: قيادات إخوانية أبرزهم «المشري» يتلقون ربع مليار دولار شهريا من قطر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية