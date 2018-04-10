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الكشف عن سبب انقطاع المياه ببنغازي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أرجع جهاز النهر الصناعي سبب انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة بنغازي، إلى انقطاع التيار الكهربائي والذي حال دون ضخ المياه إلى بعض الخزانات المغذية للمدينة.

وقال المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي، لـ”وال- بنغازي”، الثلاثاء، إن انقطاع الكهرباء تسبب في عدم تدفق المياه إلى خزان أجدابيا ومنه إلى خزان سلوق، الأمر الذي أدى إلى نقص منسوب المياه في الخزان الرئيسي.

وأشار الشويهدي إلى أنه بحال عودة استقرار التيار الكهربائي فإن منسوب المياه سيعود إلى الوضع الطبيعي، وستتدفق المياه مجددا إلى الخزانات ثم إلى الأحياء السكانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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