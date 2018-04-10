الكشف عن سبب انقطاع المياه ببنغازي

أرجع جهاز النهر الصناعي سبب انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة بنغازي، إلى انقطاع التيار الكهربائي والذي حال دون ضخ المياه إلى بعض الخزانات المغذية للمدينة.

وقال المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي، لـ”وال- بنغازي”، الثلاثاء، إن انقطاع الكهرباء تسبب في عدم تدفق المياه إلى خزان أجدابيا ومنه إلى خزان سلوق، الأمر الذي أدى إلى نقص منسوب المياه في الخزان الرئيسي.

وأشار الشويهدي إلى أنه بحال عودة استقرار التيار الكهربائي فإن منسوب المياه سيعود إلى الوضع الطبيعي، وستتدفق المياه مجددا إلى الخزانات ثم إلى الأحياء السكانية.

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