الأهلي طرابلس : قناة ليبيا الرياضية الحكومية رضخت لتهديدات بعدم نقل مبارياتنا

ليبيل – إستنكر النادي الاهلي الرياضي فى طرابلس عدم قيام قناة ليبيا الرياضية الحكومية بث مباريات فريقه لكرة السلة بسبب ضغوط قال إنها تمارس على القناة .

وفى إيجاز صحفي نشره النادي الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال بأنه كان ينتظر من قناة ليبيا الرياضية نقل نهائيات كرة السلة حيث يمكن نقل مباريات كرة القدم على قناة ليبيا الاحرار .

وأضاف : ” أذعنت هذه القناة للتهديدات المتكررة من فئة متعصبة محسوبة على أحد الاندية وبالتالي حرمان جمهور الاهلي الذي يمثل اكبر قاعدة جماهيرية من متابعة نهائيات كرة السلة خاصة وان المباراة تعتبر من المباريات التاريخية و ذات اهمية كبيرة ” .

وأكد النادي بإن ” قناة ليبيا الرياضية تصر و من خلال ادارتها التي تفتقد للمهنية على انتهاج سياستها القديمة التي تتسم بالانحياز لطرف دون اخر ” . وفقاً لذات الايجاز .

و ختم الاهلي طرابلس مؤكداً رفضه لهذه التصرفات وقال بأن إدارته وجمهوره لن يقفوا مكتوفي الايدي وسيسعون جاهدين لتصحيح مسار ليبيا الرياضية متهمينها بعدم احترام المشاهد وعدم الوقوف على مسافة واحدة من كل الاطراف ، بحسب نص الإيجاز.

المرصد – متابعات

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