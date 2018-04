المتوسط:

بدأ صباح اليوم الطاقم الطبي الموفد من مستشفى الثورة لمدينة بنغازي بتلقي دورة تدريبية مكثفة على جهاز القسطرة بمركز الهواري للقلب، وذلك في إطار الخطوات الجدية التي اتخذتها الإدارة لافتتاح قسم خاص بالقسطرة الفترة القريبة القادمة، وذلك وفقًا لما أفادت به إدارة الإعلام بوزارة صحة المؤقتة.

وبلغ عدد المتدربين، 4 ممرضين من عناية القلب، و 4 فنيي أشعة، جاء هذا تحت إشراف مدير إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

The post انطلاق دورة تدريبية لأطباء مستشفى الثورة ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية