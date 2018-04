خاص – المتوسط:

أكد خليفة الدغاري رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب، ” أن مجلس النواب خالف القانون الداخلي للمجلس وهو ما يعتبر كبوة، حيث يقدم المجلس على إجراء تعديل وزاري بتصويت 25 نائبا فقط، وهذا الإجراء يضاف إلى العديد من القوانين والقرارات المشوهة التي مررت وجاء ذلك لإنقاذ حكومة عبد الله الثني من السقوط دون مراعاة النصاب القانوني واليه منح الثقة او سحبها او اجراء أي تعديل عليها”.

وأضاف الدغاري، خلال تصريحات خاصة لـ(المتوسط)، ” إن أجراء مجلس النواب تم دون أن يدرج هذا البند في جدول الأعمال كما تنص عليه القوانين وبشكل خال من الشفافية وإتاحة الفرص امام ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التخصص”.

وأكمل، ” إن مجلس النواب يعاني من شلل وضعف ويعجز عن الالتئام والتوافق على المصلحة العليا للوطن والمواطن والتركيز على حلحلة الأزمات والقضايا الملحة التي تعاني منها البلاد”.

The post الدغاري: مجلس النواب يخالف القانون لإنقاذ حكومة ” الثني” من السقوط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية