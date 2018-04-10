مراقب الاقتصاد بصبراتة يحدد تسعيرة رغيف الخبز

أصدر مراقب الاقتصاد بصبراتة قرارا يقضي بتحديد تسعيرة رغيف الخبز في المخابز العاملة بالبلدية. ونص القرار بأن يلتزم أصحاب المخابز العاملة بالنطاق الإداري لبلدية صبراتة بإنتاج رغيف الخبز تام النضج وفق مواصفات حددها مراقب الاقتصاد.

والزم القرار بأن يباع رغيف الخبز العادي بوزن 600 جرام لعدد 6 أرغفة بسعر دينار واحد وان يباع الخبز العربي “المستدير أو المحور” بوزن 600 جرام لعدد 6 أرغفة بسعر دينار واحد.

كما حدد القرار بأن يباع رغيف الخبز صغير الحجم “البانينه” بوزن 50 جراما لعدد 12 رغيفا بسعر دينار واحد والخبز الشامي “السوري” بوزن 600 جرام بسعر دينار واحد . ونوه القرار بحظر استخدام إضافات على رغيف الخبز غير المعتمدة بالمواصفات القياسية الليبية لصناعة رغيف الخبز.

وألزم القرار أصحاب المخابز بتوفير ميزان صالح للاستعمال بالمخبز وان يكون في مكان ظاهر ، إضافة إلى تعليق التسعيرة المقررة لبيع الخبز. وحذر القرار بمعاقبة كل المخالفين بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار مع قفل المخبز أو المحل لمدة 15 يوما

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