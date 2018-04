«الوطنية للنفط» تُناقش سُبل دعم شركة «تموين الحقول»

المتوسط:

ناقشت «المؤسسة الوطنية للنفط»، مع «الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية»، الوضع العام للشركة والمشاكل والتحديات التي تواجهها وسبل دعمها .

وخلال الاجتماع، تمَّ مناقشة استعدادات الشركة الوطنية لتموين الحقول خلال شهر رمضان، وتوفير جميع المتطلبات التموينية للعاملين بقطاع النفط.

من جهته، أشار رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، إلى حرص مجلس الإدارة للعمل على الإسراع وبذل الجهد لتوفير كل سبل الراحة للعاملين بالحقول والموانئ النفطية في شهر رمضان.

