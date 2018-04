«المفوضية» تُنظم ورشة عمل حول توعية المرأة بالعملية الانتخابية بمعرض طرابلس

المتوسط:

دعا جناح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المشارك بالدورة (46) لمعرض طرابلس الدولي، كافة المهتمين من المعنيين بتوعية المرأة، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التوعية، ووسائل الإعلام، وزوار المعرض، إلى حضور ورشة العمل التي تنظمها المفوضية تحت عنوان «المرأة في العملية الانتخابية- قراءة للحاضر واستشراف للمستقبل».

وتُنظم هذه الدورة، يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018، من الساعة 2 إلى 4 ظهراً، بقاعة “عمر المختار” بالمعرض.

