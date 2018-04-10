رئيس حكماء ليبيا يؤكد رفضهم لملتقى المصالحة في اجدابيا

أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا الشيخ أمحمد ادريس المغربي رفضهم انعقاد الملتقى العام للمصالحة الوطنية المزمع إقامته يومي 24 – 25 من شهر ابريل الحالي بمدينة اجدابيا .

وأوضح الشيخ أمحمد المغربي في تصريح خاص لـ« بوابة افريقيا الإخبارية »، ان رفضهم لملتقى المصالحة الوطنية جاء بناءً عن الاجتماع التشاوري الذي عقد يوم أمس الاثنين بمنزل شيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح لاطيوش بمدينة بنغازي وبحضور منسق الشئون الاجتماعية للقيادة العامة الشيخ بلعيد الشيخي و الشيخ السنوسي الحليق رئيس المجلس السياسي الأعلى لقبيلة ازوية و رئيس مجلس حكماء ليبيا رفقة عدد من أعيان ومشايخ قبائل مدينة اجدابيا وضواحيها.

وأضاف المغربي قائلاً :” قد أكد الحضور في هذا الاجتماع رفضهم وعدم دعمهم لأي حوار او اجتماع او مصالحه في مدينة اجدابيا وضواحيها ، ما لم يكون بعد التشاور مع كافة مجالس أعيان ومشايخ ولجان المصالحة بالمدينة وبموافقة ومباركة ولي الأمر المتمثل في مجلس النواب والحكومة المؤقتة و القيادة العامة للجيش الليبي ” .

ووصف رئيس مجلس حكماء ليبيا انعقاد جلسات الملتقى العام للمصالحة الوطنية الفترة المقبلة بمدينة اجدابيا ،” بتشويش ” على عمل الملتقى المجتمعي التشاوري الأول تحت رعاية المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا والذي انطلقت أول جلساته بمدينة بنغازي يوم 5 ابريل الماضي واستمر في باقي المدن الليبية ، حسب وصفه.

تجدر الإشارة إلى قيام اللجنة التحضيرية للملتقى العام للمصالحة الوطنية يوم الخميس الماضي بالإعلان عن موعد انعقاد جلسات ملتقى المصالحة الوطنية والمهرجان المصاحب له، يومي 24 – 25 من شهر ابريل الحالي بمدينة اجدابيا.

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