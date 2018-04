ملف «السجناء والمفقودين» يَتصدر أجندة «بلدي سرت»

المتوسط:

اجتمع عضو المجلس البلدي سرت المهندس أبوبكر الجلاب، اليوم، بقاعة اجتماعات البلدية مع مجلس حكماء وأعيان سرت.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي محمد الأميل، إنَّ عضو المجلس افتتح الاجتماع بكلمة رحب فيها بـ حكماء وأعيان سرت.

وأوضح الأميل، أن الاجتماع تناول متابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بمدينة سرت وخاصة الخدمية منها.

وأكد المهندس أبوبكر الجلاب، عضو المجلس البلدي سرت أنه مستعد لإثراء الملاحظات والمقترحات، التي سيتم تداولها في اجتماع البلدية.

واستمع عضو المجلس البلدى سرت، إلى ملاحظات أعضاء مجلس الحكماء والأعيان المتعلقة بالموضوعات الخدمية التي تمس المواطن، وكذلك موضوع تفعيل اللجان المشكلة من المجلس بسرت بخصوص متابعة موضوع السجناء والمفقودين.

