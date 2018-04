الشركة العامة للكهرباء يبحث أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الشرقية

المتوسط:

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية بمقر الشركة العامة للكهرباء في العاصمة طرابلس.

وتطرق الاجتماع حول الأسباب الرئيسية لحدوث الإظلام الذي حدث في المنطقة الشرقية، ومعالجة هذه الأسباب وتفاديها مستقبلاً.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، ” أن هناك لجان شُكلت قبل هذا الاجتماع لدراسة حالة الإظلام والخروج بنتائج لأخذها بعين الاعتبار مستقبلاً”.

