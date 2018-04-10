صورة | شاهد أول ظهور للسويحلي عقب إطاحة الإخوان المسلمين به من رئاسة مجلس الدولة الإستشاري

ليبيا – زار الممثل الخاص لأمين عام الامم المتحدة غسان سلامة ، الثلاثاء ، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري عبدالرحمن السويحلي وذلك خلال معرض زيارته لطرابلس .

وبحسب تغريدة نشرتها البعثة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك مساء الثلاثاء فقد زار سلامة السويحلي في بيته وشكره على الشراكة المتينة مع الامم المتحدة التي أوجدها خلال فترة ولايته.

وأضافت البعثة : ” كما وهنأ الممثل الخاص غسان سلامة السيد السويحلي على روح المسؤولية والديمقراطية التي اظهرها في الانتخابات الأخيرة للمجلس ” .

يشار الى أن سلامة قد التقى أمس فى طرابلس كل من رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وعقد سلسلة لقاءات اخرى من بينها واحد مع فائز السراج رئيس الرئاسي ويعد هذا الظهور الاول للسويحلي عقب إطاحة العدالة والبناء به من الرئاسة .

المرصد – متابعات

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