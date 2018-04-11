انطلاق المرحلة الثانية من حملة التشجير بزوارة

تحت إشراف المجلس البلدي زواره و بالتعاون مع شركة الخدمات العامة ، انطلقت امس الأول الاحد المرحلة الثانية من حملة التشجير بمدينة زوارة

ولمزيد من التوضيح التقى مراسل بوابة افريقيا الإخبارية بمدينة زوارة مع نجيب غريبة رئيس لجنة حملة التشجير المكلفة من قبل المجلس البلدي فقال ” شكرا على اهتمامكم ومتابعتكم لكل المناشط .

فيما يتعلق بهذا العمل اليوم يعتبر استكمالا للمرحلة السابقة أو بمعنى أدق المرحلة الأولى التي بدأت منذ فترة

وأضاف غريبة لقد قمنا بغرس نوع معين من أشجار الزينة وتسمى شجرة التيكوما وهى أول مرة تغرس بمدينة زواره ومن ضمن ميزاتها لا تسبب أي ضرر على الطريق والأماكن العامة والمنازل اى أن جذورها تنزل للأسفل فقط ، يعنى لا تؤثر في المنازل والمرافق العامة واليوم نحن في المرحلة الثانية والتي تمتد من طريق زواره الجميل إلى طريق زواره سيد عبد الصمد وهذه تعتبر المرحلة الأخيرة من الجزء الأول لهذه السنة ، حيث نسعى إلى استكمال هذه المرحلة والاهتمام بها ، فهذه الأشجار تحتاج إلى متابعة “

وقدم غريبة شكره الى شركة الخدمات العامة بزواره على تعاونها في الاهتمام والمتابعة بالأشجار التي يتم غرسها

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