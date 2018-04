المتوسط:

استقبل المجلس البلدي مصراتة، بمقره أمس، ماسيمو بولين رئيس شركة أرثوميديكا الإيطالية المتخصصة في مجال صناعة وتركيب الأطراف الصناعية، وأحد أعضاء منظمة كونفابي بادوفى التي تضمن في عضويتها أكثر من ألفي مؤسسة عاملة في المجالات الصناعية والاقتصادية والتنموية والإنشاءات والاستشارات والمجالات الطبية والتدريب، وذلك ضمن جولة تقوم بها الشركة والمنظمة داخل ليبيا.

وتأتي هذه الزيارة بمعية المنطقة الحرة مصراته، حيث رافق الضيف في هذه الزيارة عن المنطقة الحرة كل من يوسف أبوشيبة مدير عام الإدارة العامة للاستثمار، وعلاء الدين بابا مدير إدارة التسويق ونخبة من المختصين، منوهاً إلى أهمية مثل هذه الزيارات للتعرف على الفرص المتاحة لإيجاد شراكة حقيقية مع الشركات الإيطالية تنطلق من أرضية صلبة بمعية السلطات المحلية، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة بالبلدية، مشيراً في كلمته إلى الصورة الطيبة التي قدمتها الحكومة الإيطالية في التعاون في محاربة الإرهاب، والرغبة الجادة في المساهمة في استقرار ليبيا لإتاحة الفرصة لمثل هذه اللقاءات البناءة.

وقد أعطى ماسيو، نبذة عن أنشطة الشركة والمنظمة، ملخصاً نتيجة هذه الزيارة لليبيا وهي التاسعة والأولى لمصراتة، وقد اتفق على جملة من الإجراءات من خلالها سيتم إرساء بعض المنطلقات للتعاون في شتى المجالات.

وقد حضر هذا القاء رفقة العميد كل من أعضاء المجلس البلدي محمد التومي وعبدالحميد فريفر، ورئيس المجلس الاستشاري بالبلدية الحسين الجمل.

واختتمت الزيارة بتقديم ماسبو درع، كتذكار لبلدية مصراتة، آملين أن تكون هذه انطلاقة حقيقية لتعاون مثمر.

The post «بلدي مصراتة» يبحث سبل التعاون الاقتصادي مع رئيس شركة أرثوميديكا الإيطالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية