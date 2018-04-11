«كل شي في الطبق» في عرض دولي

عين ليبيا

برعاية الهيئة العامة للثقافة شاركت فرقة المسرح الجديد للتمثيل والموسيقى بطرابلس في مهرجان قفصه الدولي للمسرح في دورته الثانية والعشرين التي انطلقت من يوم 24-29 مارس 2018 بمسرحية (كل شي في الطبق) وهي من تأليف وإخراج عبد المجيد الميساوي وعادل أبوليفة وهذه المسرحية تدعو إلى تجدير القيم العربية والإسلامية والمثل العليا في المجتمع كما تطالبنا جميعاً بنبذ كل ما يسيء إلى مجتمعنا وتطلعاته نحو الأفضل، وسعياً وراء خلق مجتمع سعيد ونموذج جديد نحو الرقي الحضاري والإنساني يمثل أبهى حضارتنا العربية والإسلامية في قالب عصري.

بتمثيل هذه المسرحية كلٌ من نجوم الفرقة الفنان عبد المجيد الميساوي والفنان عادل أبوليفة والفنان فرج الشريف مع الفنانين الشباب نور الإسلام الميساوي وسيف العلواني وعاشور القماطي وجمال الجبالي.

وعرضت هذه المسرحية ثلاث مرات في تواجدها بتونس، العرض الأول كان في القيروان في مهرجان المسارح المحلي والعرض الثاني كان بمناسبة اليوم العالمي للمسرح في قفصه والعرض الثالث في مهرجان قفصه الدولي للمسرح.

وفي كلمته التي ألقاها مدير عام فرقة المسرح الجديد للتمثيل والموسيقى عبد المجيد الميساوي في المهرجان مرحباً بهذا المهرجان وبالدعوة الموجهة للفرقة للمشاركة فيه مما أتاح الفرصة لإبراز بعض المواهب الليبية في هذا المهرجان الدولي ومؤكداً عمق التواصل والمحبة مع الأشقاء في تونس.

ويجدر هنا أن نبين المصاريف التي تم صرفها على الفرقة في مشاركتها الدولية في تونس بمبلغ حوالي (21) إحدى وعشرون ألف دينار ليبي تدخل ضمنها تكاليف التذاكر –مصروف الجيب لفريق العمل– ومصاريف أخرى كالمواصلات والديكور والملابس والإكسسوارات والمكياج والموسيقى.

ويذكر أن فرقة المسرح الجديد للتمثيل والموسيقى تأسست في طرابلس سنة 1961 م. وقدمت الكثير من الأعمال المسرحية وقدمت الكثير من النجوم والمواهب الفنية التي تعمل الآن في الوسط الثقافي والفني، كما شاركت الفرقة في الكثير من المهرجانات المسرحية في الداخل والخارج وتحصلت في مشوارها الفني والثقافي على العديد من الجوائز والأنواط والتراتيب المتقدمة في المجال المسرحي والثقافي والفني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسرحية (كل شي في الطبق) نالت استحسان العديد من النقاد الفنيين كما نالت رضا الجمهور الذواق للفن والمسرح مما أهلها أن تعرض في تونس الشقيقة في ثلاث مهرجانات محلية ودولية.

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