غسان سلامة: تعديل الاتفاق ليس في صلب خطة العمل وسنعقد المؤتمر الوطني بعد رمضان

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة الإثنين خلال لقاء بثته قناة التلفزيون العربي إن تعديل الاتفاق السياسي ليس في صلب خطة العمل الخاصة بليبيا، وإن تعديل الاتفاق قدم كطلب إضافي من الليبيين عندما كان على وشك تقديم خطة العمل.إلى مجلس الأمن

حيث طلب الليبييون بحسب سلامة تخفيض عدد أعضاء المجلس الرئاسي خلال المرحلة الانتقالية إضافة إلى فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، وهو ما يعتبر جزءا من العملية الانتقالية، وأضاف أنه أبدى استعداده للتعاون حيث دعيت وفود من الطرفين السياسيين لاجتماعات في تونس على طاولة المفاوضات.

وقال إن المشاركين في لجنتي حوار مجلسي النواب والأعلى للدولة قدموا الكثير للتفاهم بينهم ولكن الأمور تعقدت عند عملية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، وقال إنه حاول أن يوفق بين فريقي الحوار، ولكن الأمور بقيت صعبة.

وأوضح سلامة أن المؤتمر الوطني الليبي سينعقد بعد شهر رمضان ، ومن ثم يجري الاستفتاء على النص الدستوري الذي تم التفاهم عليه خلال الفترة الماضية، مبينا أن النص جرى تحريره من المحكمة العليا الليبية بعد معترك قضائي، ليصبح جاهزا للاستفتاء الآن بعد صدور قانون الاستفتاء الذي يجب أن يصدر من البرلمان بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة. وبعد إجراء الاستفتاء ستذهب البلاد إلى انتخابات قبل انتهاء العام الجاري، بحسب سلامة.

وأوضح غسان سلامة أنه عندما ذهب إلى مجلس الأمن لتقديم إحاطته حول ليبيا في الثالث والعشرين من شهر مارس، كانت فكرته أن يطوي صفحة تعديل الاتفاق السياسي لأن الليبيين هم من طلبوا تعديل الاتفاق وعجزوا عن الوصول إلى ذلك.

وقال إن هدفه الوصول إلى مؤسسات ثابتة ولكن الليبيين طلبوا منه أن يحاول مرة أخيرة للعمل على التفاهم بين المجلسين إلا أنه اعتبر أنه من المفيد أن يتغير وضع السلطة التنفيذية، حيث أن ذلك سيصبح بدون معنى باقتراب موعد نهاية المرحلة الانتقالية.

وأشار غسان سلامة أنه عند إحاطته القادمة سيعلن انتهاء الجزء الخاص بتعديل الاتفاق السياسي في حال عدم توصل مجلس النواب والأعلى للدولة لاتفاق حول هذا الجانب.

وأكد سلامة أنه ينفذ خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن في سبتمبر أيلول الماضي حرفيا، حيث جرى التحضير للمؤتمر الوطني والتحضير لتبني الدستور والدعوة إلى انتخابات قبل نهاية العام الحالي، وهو ما جاء في الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن.

وبخصوص إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي على الرغم من تحفظات بعض المنظمات الدولية قال غسان سلامة إنه لا يصر على هذا الأمر ولكنه قرار مجلس الأمن الدولي.وما يرغب فيه الليبيون، مشيرا إلى وجود حماسة بين الليبيين الذين شاركوا في التسجيل في الانتخابات، وهو ما أكدته الاستطلاعات التي أجريت في البلاد، بحسب تعبيره.

وقال سلامة إن الانتخابات ستجرى في نهاية العام لذلك يجب تكوين اللوائح الانتخابية والسعي للحصول على قانون انتخابي خلال الأشهر المقبلة بالتشاور بين مجلس النواب والأعلى للدولة.

وأوضح سلامة أن الانتخابات تجري للفصل بين مرشحين مختلفين، وإنه لا وجود لإجماع حول شخص واحد في ليبيا، مبينا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يحتاج إلى دستور، وهو ما قد يجري من خلال تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 2011 أو بتبني دستور جديد يقول كيف يتم انتخاب الرئيس وما هي صلاحياته، لأن ليبيا لم تشهد انتخابات رئاسية حتى الآن.

أضاف أن البلاد تحتاج إلى إجراء انتخابات بلدية وبرلمانية، ويمكن إجراؤها بدون الحاجة إلى تعديلات دستورية تشكل إطارها القانوني لأنها أجريت خلال السنوات الماضية، وأكد سلامة أن الحديث عن مرشحين سياسيين لخوض الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه.

وقال غسان سلامة إن ما يهمه هو إدخال كل العناصر الليبية في العملية السياسية، وبالتالي فإنه قام بالاتصال بكل أنصار النظام السابق والنظام الملكي حتى يدخل الجميع في العملية السياسية.

وعبر سلامة عن سروره بعد تسجيل عدد كبير من أنصار النظام السابق والنظام الملكي في العملية الانتخابية في اللوائح الانتخابية.

وعبر سلامة عن امتنانه مما جرى في الملتقيات التشاورية للتحضير للملتقى الوطني الذي قال إنه كان متنفسا للناس الذين كانوا يشعرون أن الأمور تدار خارج معرفتهم.

وأوضح أن الناس يقومون بتكوين ورش عمل تلقائية لتقديم التوصيات للملتقى الوطني، وهو ما وصفه بالمشاركة الإيجابية للمواطنين في العملية التشاورية، التي تقدم عليها البعثة لأول مرة، من خلال ربطها بالمجتمع الليبي، بعد انقطاعها لمدة 4 سنوات أثناء وجودها في تونس.

وقال سلامة إنه من الطبيعي أن يشارك الليبيين في مخاوفهم الأمنية أثناء إقامته في ليبيا كممثل للأمم المتحدة في البلاد.

وأضاف سلامة أن البعثة لا تتدخل نهائيا في الانتخابات التي تجري في ليبيا، في تعليقه على انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.

وأوضح سلامة أن علاقات عمل جيدة تربط بين البعثة وعبدالرحمن السويحلي، مبينا أنه قام بزيارة القيادة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة، وهو يتطلع أيضا لتعاون جيد مع خالد المشري، مبينا أن البعثة تعمل مع المؤسسات وليس الأشخاص.

وفيما يخص دول الجوار ، قال غسان سلامة إنه التقى في الفترة الأخيرة التقى مع وزير الخارجية التونسي، ويجري لقاءات دائمة ، مع التجمع الثلاثي المصري الجزائري التونسي، الذي كون فريق عمل مشترك منذ عام لبحث التطورات السياسية، موضحا أن ذلك ينطبق على الأفارقة، وأنه سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض واجتماع الوزراء الأفارقة في أديس أبابا خلال الفترة القادمة.

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