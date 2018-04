وفد أممي يزور مخيمات تاورغاء للوقوف على أوضاع النازحين

المتوسط :

زار وفد من بعثه ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اليوم الثلاثاء، مخيمات نازحى تاورغاء بقرارة القطف شرقى بني وليد وذلك بحضور رئيس المجلس المحلي تاورغاء “عبد الرحمن الشكشاك” ونائبه “سالم أعميش” ورئيس المجلس المحلي لمدينة بني وليد”علي النقراط”، وعدد من أهالى المخيمات.

وتأتي تلك الزيارة بهدف الإطلاع على الأوضاع الإنسانية لهولاء النازحين بالمخيم مند أكثر من شهرين و التعرف على احتياجاتهم.

ويتألف الوفد الأممي من عدد من المسؤولين التقنيين و المختصين وذو الخبرة من مختلف الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، منظمة الصحة العالمية ،واليونيسيف , وبرنامج الأغذية العالمي , ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،والمنظمة الدولية للهجرة ،ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام .

وبحسب مصدر مطلع، فأن أهالى المخيمات نظموا وقفة احتجاجية بقدوم الوفد الإممي للمطالبة بتوضيح الدور الأـممي وموقفهم بشأن الصمت إزاء عودتهم الطوعية إلى ديارهم،مناشدين إياهم بدفع السلطات المختصة من أجل العمل على التوصل إلى حل جذري بشأن الإسراع بعودتهم إلى مدينتهم.

