عضو بمجلس النواب: أهالى الجنوب هم من طالبوا “عقيلة” بإعلان حالة الطواريء بالمنطقة

المتوسط :

صرح عضو مجلس النواب عن منطقة الجنوب ” مصباح دومة ”، بأن المطالبات المتكررة لأهالى الجنوب ، بعد احتجاجات عدة تنديدا بحالة الفوضي بالمنطقة ، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بإعلان حالة الطواري وتحمل مسؤولية استتباب الأمن والامان وفرض القانون بالمنطقة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعد الدافع الرئيسي وراء إصدار المجلس لهذا القرار خلال جلسته الرسمية التي عقدت ظهر أمس الثلاثاء.

و أفاد دومة بأن أهالى الجنوب قاموا بدعوة رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بزيارة المنطقة الجنوبية،مشيرا بأن تلك الدعوة ليست الأولى من نوعها حيث دعت بلدية براك الشاطيء وبلدية سبها “عقيلة”، في وقت سابق، إلى زيارة المنطقة للوقوف على الأزمات التي تعانى منها المنطقة وخاصة الأزمات الأمنية والمعيشية والمالية ومناقشة القضايا والمواضيع التي تشغل بال مواطنين المنطقة.

وقال دومة، “كما هو معروف أن تلك المناطق تعانى من التهميش والفراغ التنفيذي وانعدام السلطة التنفيذية التي تهتم وتنظر في تلك القضايا، وهذه الزيارة ستعود بدورها على أهل الجنوب بالسرور والرضى لإحساسهم بالانتماء لمؤسسات الدولة التشريعية والسياسية، والنظر بجدية كاملة لموضوع تخصيص مبلغ (200) مليون من قبل الحكومة المؤقتة للجنوب لحل المختنقات وتسهيل الاجراءات بالخصوص”.

