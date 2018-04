وزير الصحة الليبي ونظيره المصري يتفقان على خفض تكاليف علاج الليبين في مصر

المتوسط :

اتفق وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق “عمر بشير الطاهر” مع وزير الصحة والسكان بالحكومة المصرية “أحمد عماد الدين راضي”،خلال لقائهما مطلع الشهر الجاري بمقر وزارة الصحة المصرية، على خفضِ تكاليف علاج وإقامة المرضى الليبيين داخل مصر؛ وإتاحة الفرصة لهم للعلاج داخل المستشفيات الحكومية والعسكرية.

من جانبه قدم وزير الصحة المصري عروضا لتوفير أصناف من الأدوية بأسعار مخفضة من بينها أدوية علاج الأورام؛ إلى جانب الإعداد لتنفيذ “دبلومة” لمكافحة الإدمان تستهدف العناصر الطبية الليبية لمدة سنة كاملة.

وفي سياق متصل بحث “الطاهر” مع السفير الليبي والملحق الصحي وممثل ليبيا لدى جامعة الدول العربية، خلال زيارته مقر السفارة الليبية بمصر،المشاكل التي تواجه المرضى وديون العلاج المستحقة على الدولة الليبية.

جدير بالذكر أن “الطاهر”، شارك خلال زيارته لمصر في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ (50) الذي تم من خلاله بحث ومناقشة التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي، وشعار اليوم العربي للصحة لعام 2018، وتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، والمؤتمر العربي الحادي عشر لخدمات نقل الدم، ودور الصحة الإلكترونية وأهميتها في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

