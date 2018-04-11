عميد بلدية الجفرة : امكانية الحكومة في المنطقة الشرقية معدومة

اكد عثمان حسونة عميد بلدية الجفرة ان المجلس البلدي الجفرة تواصل خلال الفترة الماضية مع الحكومتين في المنطقتين الشرقية والغربية حيث اتضح بان الامكانيات محدودة وفي المنطقة الشرقية معدومة وغير موجودة .

وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين بخصوص الجنوب بانه تم فتح ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية برئاسة السنوسي صالح الذي يشكك في كل عمداء بلديات الجنوب ويريد تنفيذ كل العمل لوحده في حين البلديات تعاني وتواجه المسئولية امام المواطن تدني في الخدمات ..

واشار الى عدم وجود مقر لديوان رئاسة الوزراء في الجنوب ومقره الحالي في طبرق او البيضاء وقد صرفت له الاموال في حين المواطنين في بلديات الجنوب يطالبون بالخدمات.

وقال ان المبلغ المخصص لبلدية الجفرة منذ اكثر من سنة لم يتم الحصول منه على أي جزء منه . وعندما تم التواصل معهم يتحججون بعدة حجج غير مبررة وهم لا يعلمون بما يعانيه المواطن في بلدية الجفرة مطالبا بتكليف شخص على راس ديوان مجلس الوزراء لمنطقة الجنوب يحس بمعاناة المواطنين .

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