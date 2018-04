القطاع  الصحي الخاص يسعى لاستحداث منظومة الكترونية مشتركة

المتوسط :

أعلن مدير إدارة القطاع الخاص السيد “أيمن الصيد” أن إدارته تسعى لاستحداث منظومة إلكترونية مشتركة تربط أقسام القطاع الخاص التابعة لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق مع الإدارة الرئيسية بالوزارة.

و أوضح “الصيد” أن تلك الخطوة تأتي بهدف توحيد وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح أذونات مزاولة النشاط لمؤسسات القطاع الخاص على مستوى ليبيا، مضيفا بأن إنجاز المعاملات الإدارية بالطريقة الإلكترونية سيساهم بشكلٍ كبير في إنجاز العديد من الوظائف والمهام في الوقت المحدد لها .

وشدد “الصيد” مجددا على أهمية استيفاء كل الاشتراطات الصحية والقانونية للمؤسسات الصحية الخاصة الواقعة في نطاق مصراتة وزليتن والخمس وترهونة.

