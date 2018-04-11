اخبار ليبيا الان

القطاع  الصحي الخاص يسعى لاستحداث منظومة الكترونية مشتركة

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

أعلن مدير إدارة القطاع الخاص السيد “أيمن الصيد” أن إدارته تسعى لاستحداث منظومة إلكترونية مشتركة تربط أقسام القطاع الخاص التابعة لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق مع الإدارة الرئيسية بالوزارة.

و أوضح “الصيد” أن تلك الخطوة تأتي بهدف توحيد وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح أذونات مزاولة النشاط لمؤسسات القطاع الخاص على مستوى ليبيا، مضيفا بأن إنجاز المعاملات الإدارية بالطريقة الإلكترونية سيساهم بشكلٍ كبير في إنجاز العديد من الوظائف والمهام في الوقت المحدد لها .

وشدد “الصيد” مجددا على أهمية استيفاء كل الاشتراطات الصحية والقانونية للمؤسسات الصحية الخاصة الواقعة في نطاق مصراتة وزليتن والخمس وترهونة.

The post القطاع  الصحي الخاص يسعى لاستحداث منظومة الكترونية مشتركة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك