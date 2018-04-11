استئناف العمل بمشروع انشاء 16 فصلا دراسيا بمدرسة شهداء كعام

تعاقدت بلدية زليتن مع احدى الشركات المحلية لاستئناف العمل مشروع انشاء 16 فصلا دراسيا بمدرسة شهداء كعام.

وينص العقد على تقديم البلدية مبلغ 400 ألف دينار على هيئة سلفة مالية للشركة المنفذة التي يتوجب عليها استكمال المشروع المتوقف منذ سنوات.

وقال المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي زليتن، اليوم الاثنين، إن هذا الدعم يأتي في إطار اهتمام المجلس البلدي زليتن بالمرافق التعليمية وفي ظل نقص الدعم الحكومي .

وأوضح أن هذا الاجراء يأتي ضمن سلسلة من الدعم الذي يقدمه المجلس البلدي على هيئة سلف مالية لشركات كانت تنفذ مشاريع تعليمية بالمدينة وتوقف العمل بها منذ العام 2011

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