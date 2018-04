المتوسط :

قال عضو المؤتمر الوطني العام السابق المنتهى ولايته سالم بوجنات، أن مجلس الدولة الاستشاري غير شرعي،مؤكدا انه يعمل خارج إطار الاتفاق السياسي، وذلك على خلفية تولي “خالد المشري” رئاسه المجلس عوضا عن “السويحلي”.

وأعلن بوجنات،خلال تصريحات مرئية، عن عقد كتلة ال 94 اجتماعا موسعا خلال الأيام القليلة المقبلة في بنغازي وذلك لطرح خارطة طريق شاملة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

The post عضو بالمؤتمر المنتهى ولايته: مجلس الدولة الاستشاري غير شرعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية