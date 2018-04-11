المتوسط :

قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أنه كان ثمة اعتقاد بأن هناك حلا سلميا يخفف من نزيف الدم سواء من قوات الجيش أو من بعض المحسوبين على المجرمين المتحصنين بالمدينة.

وأكد حفتر على أنه تم إعطاء الجماعات الإرهابية فرصة من أجل التراجع وذلك حقنا للدماء، إلا أن تلك المحاولات قد باءت بالفشل، مؤكدا بأن القيادة العامة للقوات المسلحة تتبع منهجا معينا في التعامل مع هؤلاء الإرهابيين.

وقال حفتر أن القوات المسلحة ستتحرك لتحرير مدينة درنة، استجابة لمطالبات المواطنين بتحرير المدينة من الجماعات الإرهابية.

The post حفتر : قوات الجيش ستتحرك لتحرير درنة بعد فشل المحاولات السلمية مع العناصر الإرهابية appeared first on صحيفة المتوسط.

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