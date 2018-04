المسماري: حفتر بصحة جيدة ويباشر أعماله بالقيادة العامة

المتوسط :

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العقيد أحمد المسماري أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يباشر عمله بالقيادة العامة وغرف العمليات والمناطق العسكرية وخاصة المستجدات بغرفة عمليات عمر المختار.

و يأتي تصريح المسماري على خلفية الأنباء المتداولة حول إصابة المشير حفتر بوعكة صحية.، حيث أكد المسماري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” أن المشير خليفة حفتر يتمتع بصحة ممتازة، نافيا الاخبار المتداولة حول الوضع الصحي للمشير حفتر.

و طالب المسماري، الوسائل الإعلامية والنشطاء بمواقع التواصل الإجتماعى كافة بضرورة تحري الدقة و التأكد من مصداقية الخبر قبل نشره.

جدير بالذكر أن قناة ليبيا الأحرار التي تبث من دولتي قطر وتركيا نشرت،أمس الثلاثاء، أنباء مغلوطة حول صحة القائد العام المشير خليفة حفتر .

