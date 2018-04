ليبيا تترأس الاجتماع الجزائري حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا

المتوسط :

شارك وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المفوضة، العميد خالد مازن، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد الدامجه في الاجتماع الرفيع المستوى حول”مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا” الذي عقد بالعاصمة الجزائرية.

من جانبه أكد وزير الخارجية الجزائري “عبدالقادر مساهل” الذي أشرف على افتتاح أعمال الاجتماع أن احتضان الجزائر لهذا الاجتماع ينم عن تأكيدها والتزامها الدائم في المكافحة الشاملة للإرهاب، لاسيما التضامن مع مجمل دول القارة لاسيما ليبيا، في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير من دول المنطقة من التهديد الإرهابي.

