قصفت قوات الجيش، مساء أمس الثلاثاء، بؤر لعدد من العناصر الإرهابية بمحور الظهر الحمر في مدينة درنة.

و أفادت مصادر مطلعة بأن المواجهات العنيفة بين قوات الجيش و العناصر الإرهابية اسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بشرية ومادية فادحة .

جدير بالذكر أن المشير خليفة حفتر، أقر في وقت سابق عن تحرك قوات الجيش لتحرير مدينة درنة من قبضة الإرهابيين بعد فشل المحاولات السلمية معهم ،في محاولة لحقن الدماء.

