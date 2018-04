المتوسط :

أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق “عبد الرحمن السويحلى” رفض تسليم الصفحة الرسمية الخاصة بالمجلس على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” إلى إدارة المجلس من أجل بث أخبارها.

وأوضحت المصادر بأن الصفحة توقفت عن نشر أية أخبار منذ بدء انتخابات المجلس التي جرت الأحد الماضي و التي انتهت بفوز “خالد المشري” برئاسة المجلس خلفا للـ “السويحلي”.

The post “السويحلي” يرفض تسليم الصفحة الرسمية للمجلس بـ”الفيسبوك” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية