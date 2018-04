المتوسط :

اجتمع رئيس مجلس الدولة الاستشاري”خالد المشري”، في أول اجتماع له عقب توليه منصبه برئاسة المجلس،أمس الثلاثاء، مع رؤساء اللجان بمقر المجلس وذلك لبحث آلية التسليم والاستلام بمكتب الرئاسة للمجلس.

وتطرق الاجتماع، أيضا، إلى بحث مخرجات لقاء المشري مع مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “غسان سلامة”، وكذلك سبل تفعيل عمل لجان المجلس وتنظيم عمل الديوان.

The post رئيس مجلس الدولة الاستشاري يجتمع مع رؤساء اللجان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية