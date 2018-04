المتوسط :

القى قسم النجدة بمديرية الأمن بجالو القبض على شخص من الجنسية التشادية يبيع كمية هائلة من الحبوب المهلوسة نوع ” ترامدول ”.

وقال مدير مدرية الأمن بجالو العقيد أحمد صالح عوض، خلال تصريحات صحافية بأن القوات ضبط المتهم وبحوزته 6300 ألف حبة ،مناشدا وزارة الدخلية بتقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لمديرية الأمن في جالو بسبب موقعها الإستراتيجي وسط الحقول النفطية

